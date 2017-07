Ministerraad past afkoopwet voor fraudeurs aan

Over de wet op de verruimde minnelijke schikking is al veel inkt gevloeid. Hij staat centraal in de onderzoekscommissie, die nagaat of er sprake was van ongeoorloofde inmenging bij de snelle goedkeuring van de tekst in 2011. Vorig jaar noemde het Grondwettelijk Hof hem deels ongrondwettelijk bij gebrek aan daadwerkelijke rechterlijke controle op de schikkingen.

Eerst slachtoffers vergoeden

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kondigde vorige maand aan dat hij met een reparatiewet naar de regeringstafel zou stappen. Die tekst kreeg vrijdag groen licht.

Voortaan zal er voor zwaarwichtige strafdossiers, waar al een gerechtelijk onderzoek naar loopt of die al bij de strafrechter liggen, enkel nog een minnelijke schikking kunnen worden gesloten nadat de rechter heeft kunnen oordelen of de voorgestelde schikking wel in lijn ligt met de ernst van de feiten. De rechter zal zich daarover uitspreken voor het bedrag van de schikking werd betaald, maar pas na de vergoeding van de slachtoffers, waaronder ook de ontdoken belastingen of sociale bijdragen met bijhorende intresten.

De aanpassing van de verruimde minnelijke schikking maakt deel uit van een wet diverse bepalingen. Daarin worden zes bepalingen aangepast uit het strafrecht en de strafprocedure die het Grondwettelijk Hof deels of volledig ongrondwettelijk heeft bevonden. Het ontwerp moet nog een tweede keer langs de regeringstafel passeren en nadien nog groen licht krijgen in het parlement.