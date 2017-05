Klachten over uw energieleverancier, verzekerings-of bankagent? Deze ombudsdiensten helpen u

De Ombudsman voor de Handel is een internetplatform waar u terecht kunt met klachten over handelaars. Meer dan 40 ketens, goed voor ruim 4000 winkels in België, hebben zich al achter het nieuwe initiatief geschaard. Daaronder ook de grote retailers Delhaize en Colruyt. Op ombudsmanvoordehandel.be krijgt de consument een duidelijk overzicht van al zijn rechten bij de aankoop in een winkel of webshop. De klant krijgt er objectieve en correcte informatie. Het platform zal de consument ook de mogelijkheid bieden een klacht in te dienen als hij, ondanks alle inspanningen van de handelaar, toch niet tevreden is.

