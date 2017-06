Hoe kan u de levensduur van huishoudtoestellen rekken?

U heeft het ongetwijfeld al eens meegemaakt bij de aankoop van een wasmachine, een vaatwasser of een droogkast. De grote elektroketens vragen steevast of u daar een verlengde garantie bij wil. De wettelijke garantie voor huishoudtoestellen bedraagt twee jaar. Bij de meeste winkels kunt u die - tegen betaling - met drie jaar verlengen. Zo'n garantie dekt in principe de kosten voor een herstelling, te weten de verplaatsingskosten en de werkuren van de hersteller, en de wisselstukken.

...