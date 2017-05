Hoe kan je jezelf beschermen tegen ransomware?

Het voorbije weekend maakte een cyberaanval met de ransomware worm Wannacry (ook wel WannaCrypt genoemd) wereldwijd meer dan 200.000 slachtoffers, dat zegt Europol. Ransomware zorgt ervoor dat bepaalde bestanden of je zelfs hele pc geblokkeerd worden. Volgens heel wat experts is deze vorm van cybercrime 'the next big thing' op het vlak van security.

...