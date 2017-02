Hoe je geld terugvorderen na diefstal of fraude?

Ben je je bankkaart verloren, of werd ze gestolen? In dat geval moet je die uiteraard onmiddellijk laten blokkeren door CardStop (070 344 344). Noteer zorgvuldig het dossiernummer, want dat heb je nodig voor de verdere afhandeling. Maar daarnaast doe je er ook goed aan om je bank en de uitgever van je kredietkaart in te lichten. Op die manier kan je een terugbetaling van eventuele transacties of betalingen zonder jouw akkoord bekomen.

...