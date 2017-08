Helft nieuwe aanwervingen in deeltijdse of flexibele contracten

De onderzoekers bestudeerden de ongeveer 600.000 aanwervingen op de Belgische arbeidsmarkt in 2015. Van de mensen die dat jaar aan een job begonnen, kregen er 288.522 een voltijdse functie. Dat is 6 procent minder dan voor de economische crisis.

'Werkgevers bieden steeds vaker korte en onregelmatige contracten aan', aldus Struyven. 'Een vijfde van de aanwervingen gebeurt met een dergelijk contract.' Het aantal deeltijdse contracten bedroeg dan weer 176.381 en was daarmee goed voor 30 procent van alle overeenkomsten.

Veranderende economie

Volgens de professor is terughoudend aanwerven kenmerkend voor een periode van economisch herstel na een diepe crisis. 'Toch is hier meer aan de hand', klinkt het woensdag in een persbericht. 'De cijfers geven een structurele trend weer van een veranderende economie die meer nood heeft aan diverse tewerkstellingsvormen.'

Vooral mannen kunnen aan de slag met een voltijds contract, zo blijkt. 'In de meer "mannelijke" sectoren zoals de bouw, de industrie of de informatie- en communicatiesector zien we tot 90 procent voltijdse contracten, tegenover een gemiddelde van 49 procent', aldus Tim Goesaert.

In de sectoren waar meer vrouwen aan de slag zijn, wordt dan weer vaker gewerkt met een deeltijds contract. 'Dit komt voornamelijk door de organisatie van het werk. In de bouw of industrie is er vaker ploegenwerk met een vaste bezetting, terwijl het onderwijs of de zorgsector makkelijker ruimte bieden voor deeltijds werk.'

Volgens Goesaert is een andere opvallende vaststelling dat in België het aantal kleine deeltijdse contracten, een derde van een normale werkweek, niet toeneemt. 'Dit in tegenstelling tot elders in Europa. In landen als Duitsland, Denemarken of Oostenrijk zien we wel een grote stijging van de kleine deeltijdse contracten in de vorm van bijvoorbeeld mini-jobs.'