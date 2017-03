Gezinsorganisaties willen automatische toekenning kinderbijslag

De wachttijd voor deze beslissing loopt momenteel in verschillende gevallen op tot meer dan een jaar. En de Directie-generaal Personen met een handicap draagt hiervoor een grote verantwoordelijkheid, meent Manu Keirse van de Gezinsbond maandag.

Ouders van kinderen met een handicap of aandoening zijn al heel kwetsbaar in deze samenleving. De administratieve mallemolen die ze moeten doorlopen om aanspraak te maken op een verhoogde kinderbijslag helpt daar niet bij. "Het DG Personen met een handicap functioneert niet naar behoren", klinkt het in een persbericht.

Uit cijfers die de Gezinsbond opvroeg, blijkt dat het aantal dossiers met een achterstand toeneemt. Het probleem is het felst bij de herzieningen. "Het duurt gemiddeld zeven maanden vooraleer een dossier afgerond is. Zes procent van de aanvragen blijft zelfs langer dan vijftien maanden liggen. Dat heeft niet enkel gevolgen voor de kinderbijslag, die met terugwerkende kracht werkt, maar ook op een aantal secundaire rechten zoals het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, die pas in werking treden vanaf de beslissing over de kinderbijslag is genomen", zegt Keirse.

Automatische toekenning verhoogde bijslag

De Gezinsbond en de Franstalige tegenhanger hameren er daarom op dat er dringend werk wordt gemaakt van een automatische toekenning van de verhoogde kinderbijslag, die vanaf 2019 volledig onder de bevoegdheid van de verschillende gewesten valt.

Daarnaast moet de federale overheidsdienst Sociale Zaken, waar de DG Personen met een handicap onder valt, dringend een tandje bijsteken. Voor Keirse moeten er daarvoor echter niet meer middelen worden vrijgemaakt. "Dat zou betekenen dat de belastingbetaler, en dus ook deze kwetsbare gezinnen, hiervoor moeten opdraaien. De topmensen binnen deze dienst moeten eerder zelf nagaan hoe ze met de bestaande middelen deze achterstand kunnen wegwerken", besluit Keirse.