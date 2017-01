Fraudeurs sneller voor de rechter

Peeters heeft deze week 72 controleurs en inspecteurs van de Economische Inspectie het statuut van "officier van gerechtelijke politie" gegeven. Onder die titel kunnen ze voortaan betrapte fraudeurs en sjoemelaars rechtstreeks voor de rechtbank dagen. De hulp van het parket hebben ze daar niet meer voor nodig, verduidelijkt Miet Deckers, woordvoerster van Peeters. Doel is om fraudeurs sneller te kunnen bestraffen en de strijd tegen namaak efficiënter te organiseren. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

De nieuwe regel moet vermijden dat bepaalde fraudedossiers geseponeerd worden omdat het parket andere prioriteiten heeft. Ook moeten dossiers daardoor van het begin tot het einde bij de Economische Inspectie blijven.

Vroeger moesten inspecteurs dossiers vaak uit handen geven als er behalve van een economisch misdrijf ook sprake was van oplichting, valsheid in geschrifte of woekerpraktijken. Daardoor raakte bewijsmateriaal soms zoek of werd het fout geïnterpreteerd.

De Economische Inspectie voert jaarlijks zo'n 35.000 controles uit. In een op de vijf gevallen is er effectief sprake van een of andere inbreuk. Peeters heeft het dan ook over massafraude.