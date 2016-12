1. Aandelenopties of warrants

Wanneer je als werknemer een bonus of commissie van je werkgever krijgt, dan hou je amper 40 procent van het brutobedrag over. Door zo'n variabel loon om te zetten in aandelenopties of warrants, wordt het nettobedrag opgetrokken tot zo'n 60 procent. Op een brutobedrag van 2.500 euro hou je op die manier ongeveer 500 euro extra over.

...