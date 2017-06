Eén op de zeven patiënten met laag inkomen betaalt nog te veel bij de dokter

Mensen met een laag inkomen betalen bij de huisarts meestal alleen nog het remgeld. De dokter krijgt de rest van zijn ereloon dan rechtstreeks van het ziekenfonds. Bijna twee miljoen mensen in ons land met een laag inkomen hebben recht op die zogenoemde derdebetalersregeling. In de meeste gevallen wordt die regeling ook netjes toegepast, maar in een op de zeven gevallen dus nog niet.

Geen computerprogramma

"Het Riziv zal die hardleerse artsen aanschrijven en hen aanmanen om de derdebetalersregeling toe te passen"

"Het gaat vooral om oudere mannelijke huisartsen die alleen werken en die waarschijnlijk geen computerprogramma hebben dat de facturatie doet", legt Paul Callewaert van het socialistisch ziekenfonds uit aan VRT Nieuws. "Bovendien stellen we vast dat huisartsen waar weinig patiënten langskomen die recht hebben op de regeling, ze ook minder toepassen."

Minister De Block kent het probleem en belooft beterschap. "Aangezien het een recht is voor de patiënten zal het Riziv die hardleerse artsen aanschrijven en hen aanmanen om de derdebetalersregeling toe te passen", zegt ze. "De volgende maanden zullen we de artsen opvolgen die de regeling niet toepassen."