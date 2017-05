Een halve bankgift registreren kan

Wie een schenking via een bankgift (overschrijving) doet, kan die registeren op het registratiekantoor en daarop schenkbelasting betalen. Maar dat niet verplicht. In de praktijk worden de meeste bankgiften niet geregistreerd. Wel moet de schenker dan nog drie jaar in leven blijven, anders betalen de erfgenamen toch nog erfbelasting op de bankgift.

