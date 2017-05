'Ecocheques kunnen afgeschaft worden'

In een eerder advies oordeelde de Raad van State nog dat de afschaffing van de ecocheques in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. "Uit de betrokken bepalingen op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid dient te worden afgeleid dat de ecocheques in beginsel worden beschouwd als belastbare inkomsten of als loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, tenzij de toekenning, de uitreiking, het gebruik en de finaliteit ervan aan bepaalde, strikte voorwaarden voldoen", luidde het oordeel in maart.

De Raad van State verandert nu zijn advies, nadat de meerderheidspartijen enkele wijzigingen hebben gedaan aan hun oorspronkelijke voorstel, waaronder een verantwoording voor de fiscaal verschillende behandeling. Dat zegt kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld). Volgens hem is de vervanging van de ecocheque door een nettovergoeding enkel nog een politieke keuze. "Open Vld blijft 100 procent pro", luidt het op Twitter.

De Raad van State waarschuwt wel dat het extra advies niet voor bijkomende juridische zekerheid. De aangeleverde verantwoording heeft immers niets te maken met de om advies voorgelegde amendementen, merkt de Raad van State nu op. Ze kan die verantwoording "dan ook niet betrekken in haar onderzoek". Conclusie: "het zal in voorkomend geval aan het Grondwettelijk Hof toekomen om zich over deze verantwoording uit te spreken", aldus nog de Raad van State.

Elektronische ecocheque

Voor CD&V en MR is de kwestie daarmee van de baan. Kamerleden Stefaan Vercamer en David Clarinval nemen het initiatief om nu volop in te zetten op de omzetting van alle ecocheques naar elektronische cheques tegen 1 januari 2018.

Vakbonden en werkgevers pleiten eveneens voor een elektronische ecocheque. Kort na het eerste advies van de Raad van State kwamen zij daarmee in de Nationale Arbeidsraad (NAR) op de proppen. Dat zou volgens hen moet leiden tot een kostendaling 41,3 miljoen euro voor de bedrijven, de handelaars en de werknemers. Ook de verwerkingskosten kunnen op die manier naar beneden en er is minder risico op verlies, diefstal en ongebruikte cheques. Volgens CD&V en MR zouden dee kosten van het systeem al met 52 procent dalen.

In dezelfde wet willen CD&V en MR ook de uitbreiding voorzien naar online aankopen en een bredere lijst aan producten, net als de oprichting van een fonds waarin eventuele niet-uitgegeven cheques terechtkomen. Daardoor zou de opbrengst daarvan niet langer naar de uitgiftebedrijven gaan.

Vercamer en Clarinval plannen tot slot ook een resolutie, waarin ze bij de regering en de sociale partners nog pleiten voor het gebruik van ecocheques voor openbaar vervoer en in buurtwinkels, aangezien ook dat helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. CD&V en MR moeten hun voorstellen wel nog voorleggen aan coalitiepartners N-VA en Open Vld.