Dronken achter stuur? Boete wordt 400 euro duurder

De boete die een rechter uitspreekt, wordt nu standaard vermenigvuldigd met 6. Vanaf 1 januari echter stijgt die vermenigvuldigingsfactor naar 8. Voor gsm'en achter het stuur komt er daardoor minstens 40 euro bij. Voor dronken rijden zeker 400 euro, becijferde Het Laatste Nieuws. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens bevestigt dat de prijzen gaan stijgen.

Het gaat om alle boetes die door een rechter worden uitgesproken als straf bij een misdrijf, bijvoorbeeld milieu-inbreuken, inbreuken op de sociale wetgeving, inbreuk op fiscale wetgeving, verkeersmisdrijf, vermogensdelicten, enzovoort.

"Weinig effect"

Dat de vermenigvuldigingsfactor stijgt van 6 naar 8 blijkt uit een parlementaire vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) aan minister Geens. Die eerste wijst er donderdag in Het Laatste Nieuws op dat hogere boetes volgens haar niet zullen leiden tot meer verkeersveiligheid. Ze wijst erop dat er op dit moment voor 547 miljoen euro aan verkeersboetes openstaat.

Volgens haar gaan heel wat mensen bovendien de boetes niet kunnen betalen, "en dat leidt tot straffeloosheid." "Wie betrapt op dronker rijden moet volgens de nieuwe regeling minstens 1.600 euro betalen als hij voor de rechter verschijnt. Dat is meer dan het maandloon van veel mensen.", klinkt het.

Volgens politierechter Kathleen Stinckens zullen de hogere boetes aanzetten om onmiddellijke inningen of minnelijke schikkingen op tijd te betalen, zodat de zaak niet voor de rechter hoeft te komen. Het kabinet van Geens laat weten dat het merendeel van de verkeersboetes nu al wordt betaald als onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

In het Nieuwsblad benadrukt de woordvoerder dat de verhoging van de boetes geen beslissing is van Geens, maar een onderdeel is van de Programmawet die door de voltallige regering wordt gedragen."

"Niet boetes, maar pakkans verhogen"

Een "bedenkelijke beslissing", reageert Touring op de verhoging. "Veel overtreders kunnen nu al hun boetes niet betalen, met alle gevolgen van dien. Men voorziet beter in alternatieve straffen, die de politierechters nu al kunnen uitspreken, en in het verhogen van de pakkans. Dat zorgt voor een afschrikkingseffect, niet het boetebedrag."

Touring pleit daarnaast voor een "eerlijker" boetesysteem, en wil de boetes voor de zwaarste overtredingen aangepast zien aan het inkomen van de betrokken persoon, omdat de boetes nu veel sneller stijgen dan de levensduurte. "Voor minder gegoede burgers is dit een pijnlijke zaak. Welgestelde burgers betalen dan in verhouding tot hun levensstandaard een te lage boete", klinkt het.

