Checklist voor jobstudenten: dit moet je weten voor je aan de slag gaat

Het contract

Geld voor een nieuwe iPhone, een festival of een zomerkamp: het zijn goede redenen voor een vakantiejob. Ook de werkervaring die uw kind daarmee opdoet, is niet onbelangrijk voor later. Al vanaf hun vijftiende kunnen jongeren een studentenjob uitoefenen. Een voorwaarde is wel dat ze al de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Is dat niet het geval, dan kunnen ze pas vanaf hun zestiende aan de slag. Ook kinderen die afwisselend leren en werken, kunnen een studentenovereenkomst afsluiten, maar niet bij de werkgever bij wie ze hun stage lopen.

