Belgen zijn vaakst geflitste buitenlanders in Frankrijk

VAB vermoedt dat veel Belgen onvoldoende rekening houden met de wisselende snelheidslimieten rond steden en bij wegenwerken in Frankrijk. Zo geldt er op delen van de autosnelweg vlakbij een stad vaak een snelheidsbeperking van 90 km/u. De meest actieve flitscontrole in Frankrijk vorig jaar was een mobiele flitspaal, die ingezet werd bij wegenwerken op de A9 bij Montpellier. Die was op één jaar tijd goed voor 411.352 flitsboetes. De A9 is een veel genomen vakantieroute van de Belgen op weg naar onder andere Spanje. De flitspalen bij wegenwerken in Frankrijk noteerden in 2016 3,5 miljoen overtredingen.

Vorig jaar kwamen er 181 nieuwe mobiele flitspalen bij. Onze zuiderburen maken sinds september 2015 ook gebruik van de "radars double-sens". Deze soort flitspaal, die in beide rijrichtingen flitst en ook voertuigen die andere voertuigen inhalen, kan controleren, was in 2016 goed voor 2,5 miljoen boetes.

Sinds maart 2013 rijden in Frankrijk ook "voitures-radar" rond die met het verkeer meerijden en zo de snelheid kunnen controleren en ook flitsen. Die kenden vorig jaar een stijging van 27 procent van het aantal flitsboetes, maar VAB verwacht dat dit in 2017 nog zal toenemen. De voertuigen worden de komende maanden immers ook bestuurd door privéfirma's. Frankrijk stuurde in 2016 2,86 miljoen boetes uit naar buitenlandse voertuigen. Dat is 40,5 procent meer dan in 2015. Van de boetes kwam 2,56 miljoen bij Europese overtreders terecht. Met steeds meer landen is er een akkoord om gegevens uit te wisselen.