Bedrijfsleider beloont wie niet ziek is geweest met reischeque van 1.500 euro

De zaakvoerder van de Oost-Vlaamse kmo B&A Technics verloot deze zomer twee reischeques van 1.500 euro onder zijn personeel. Enkel wie in de twee maanden voordien geen enkele keer afwezig was, mag meedoen aan de tombola, schrijft Het Nieuwsblad vrijdag.

Behalve een kans op een reischeque krijgt wie weinig of niet ziek is, ook een extra loonsverhoging op het einde van het jaar. Werknemers die in twaalf maanden minder dan drie dagen ziek zijn, krijgen 25 cent per uur meer dan de andere collega's. Met zo'n tweehonderd werkdagen van acht uur per jaar kan dat verschil oplopen tot 400 euro.

Volgens zaakvoerder Bart Vanderstraeten is er niks mis met de regeling. "Wie zijn best doet, wordt beloond", klinkt het. Vanderstraeten krijgt ook de steun van werknemersorganisatie Unizo.

"Werkgevers die ziekteverzuim creatief aanpakken, moeten we net aanmoedigen", zegt CEO Karel Van Eetveldt. "En al zeker als ze dat doen met beloningen in plaats van straffen."

Discriminatie?

Volgens specialisten gaat het hier niet om een onschuldige maatregel. "Zowel de reischeques als de loonsverhoging gaan in tegen de antidiscriminatiewet", zegt Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KU Leuven.

Ook vakbonden ABVV en ACV en de FOD Werkgelegenheid spreken over discriminatie. "De wet is bedoeld om te vermijden dat zieke mensen, of mensen die ziek waren, ten onrechte benadeeld of uitgesloten worden", zegt Hendrickx. "Als er een klacht komt, is de kans groot dat de zaakvoerder veroordeeld wordt tot een schadevergoeding. De sociale inspectie kan ter plaatse een proces-verbaal opmaken. Dan komt er zelfs een strafzaak van."

Van een klacht is voorlopig geen sprake. In het bedrijf, met 49 werknemers, is geen vakbondsdelegatie.