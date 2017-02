Banken willen register met alle fraudeurs

Tot op vandaag kan een bank een andere bank niet verwittigen als ze vaststelt dat iemand fraude pleegt. "Een fraudeur kan het dus bij een andere bank opnieuw proberen", zegt Wien De Geyter, de woordvoerster van de bankenkoepel Febelfin in de krant. Daarbij benadrukt ze dat de Europese regelgeving de banken nochtans verplicht om informatie over fraude uit te wisselen.

Respect privacy

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) kreeg al een negatief advies van de Privacycommissie over de plannen van de banken, omdat het bewaren van gegevens over misdrijven slechts zeer uitzonderlijk toegelaten is. Maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat samen met Febelfin en De Backer nagaan of de wet kan wijzigen voor de banken. Dat bevestigt de federatie aan De Tijd.

De Privacycommissie sprak zich vroeger al uit tegen het aanleggen van 'zwarte lijsten' in andere sectoren. Maar Febelfin benadrukt dat het hier niet gaat om een zwarte lijst, wel over een 'incidentenwaarschuwingsregister'. "Het verschil is dat de banken niet meteen alle dienstverlening voor die persoon stopzetten. Wie in het register staat, heeft eveneens recht op verdediging. Die persoon krijgt eveneens het recht om zichzelf te verdedigen", luidt het. Bovendien zouden slechts een beperkt aantal personen toegang krijgen tot het register.

Wie zou er dan op die lijst komen? Het gaat over identiteitsfraude, het versturen van phishingmails of geknoei met bank- of kredietkaarten.

Febelfin merkt nog op dat banken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk elkaar wel mogen waarschuwen over fraudegevallen. De Nederlandse privacywet is niet te vergelijken met de Belgische.