Al 11.000 VW-eigenaars meldden zich aan voor gerechtelijke procedures Test-Aankoop

Het schandaal brak uit in september 2015. Test-Aankoop is van oordeel dat er ook voor betrokken Belgische consumenten een compensatie moet zijn. De organisatie heeft daarom juridische stappen ondernomen.

Voor consumenten die hun wagen aangekocht hebben op of na 1 september 2014 gebeurt dit in de vorm van een groepsvordering. Consumenten die hun wagen hebben aangekocht voor die datum, zullen individueel verdedigd worden, omdat de wet op de groepsvordering nog niet in voege was op het moment van hun aankoop.

Voor de groepsvordering heeft Test-Aankoop een "opt out" gevraagd. Daardoor zouden alle VW-eigenaars opgenomen zijn die een wagen kochten na 1 september 2014, tenzij ze hier uitdrukkelijk van afzien. Bij de individuele procedure moeten gedupeerden Test-Aankoop een apart mandaat bezorgen.

Van de 11.000 mensen die zich aangemeld hebben, was dat in een derde van de gevallen voor de groepsvordering, de overigen voor de individuele procedure.

Eind volgende maand zal er gepleit worden over de ontvankelijkheid van de groepsvordering. Begin juni 2019 zal in de individuele procedure gepleit worden over de eis van Test-Aankoop tot compensatie.

