'9-to-5 is passé'

Volgens een studie wil 90 procent van de bedrijven tegen 2020 flexibiliteit bieden. Wat drijft die evolutie weg van de 9-to-5 richting werken wanneer het jou uitkomt? De millennials zijn een nieuwe maatschappelijke realiteit en bewijzen dat flexibel werk de productiviteit allesbehalve schaadt. De millennials verjongen onze bedrijven enorm. Via hen komen ondernemingen in aanraking met een andere mentaliteit en vernieuwende normen. De jonge generatie is gesteld op haar vrijheid, vraagt - en biedt! - flexibiliteit en hecht veel belang aan een gezonde work-lifebalans, zonder aan carrièremogelijkheden te moeten inboeten. Dat bleek ook uit onze Diversity at Work-enquête, waar de meerderheid van de 18- tot 40-jarigen aangeeft flexibel werk belangrijk tot zeer belangrijk te vinden.

Eerder deed ik al een oproep aan bedrijven om rekening te houden met de wensen van die nieuwe generatie werknemers. Als we niet afwijken van het rigide denken en het standaard arbeidsregime, riskeren we een clash. Gevolg? Dat een bedrijf niet meer sexy is voor millennials, of dat de jongere generatie zich vervreemd voelt als ze zich tussen collega's bevindt die wel nog het klassieke denken volgen en vertrekt.

Samen in de file, niet meer gezellig

Bovendien verandert ook de maatschappelijke realiteit. We zien veel meer nieuw samengestelde gezinnen of alleenstaanden met kinderen. En de mobiliteitsproblemen vallen ook niet te onderschatten. Heeft het bijvoorbeeld nog zin anderhalf uur aan te schuiven tussen Leuven en Brussel om op tijd op het werk te geraken? Nee. Dat begrepen ze bijvoorbeeld al in de banksector: tegen 2020 wil BNP Paribas Fortis dat al zijn medewerkers gemiddeld twee dagen per week thuis werken. Ook andere spelers promoten thuis- en telewerk, naast flexibele uren, om het fileleed te vermijden en te verminderen. Of wat te denken van het Office on Wheels van Colruyt?

We zien ook steeds meer vrouwen doorstromen naar hogere functies, die nog altijd tijd willen vrijmaken voor hun gezin. Om hen evenveel kansen te geven als mannen - want genderdiversiteit is terecht een belangrijk topic - is werkbaar of flexibel werk evenzeer belangrijk. Bovendien stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd. Voor oudere werknemers is het ook belangrijk dat ze hun werk op een comfortabele en aangename manier kunnen blijven doen: minder uren, flexibelere uren, deeltijds werken.

Ten slotte zijn er al heel wat bedrijven die bijvoorbeeld thuiswerk aanbieden. Bij de Big Four zien we veel flexplekken - zoals flexbussen bij stations. Het gaat dan vooral om bedrijven die er geen commercieel belang bij hebben om samen te zitten.

Geen rode wangen

We moeten ook afstappen van het waanidee dat een flexibel systeem leidt tot een lagere productiviteit. Het tegenovergestelde is net waar. Stel: een werknemer moet tot 18 uur aanwezig zijn op kantoor, maar het is 17 uur en hij heeft geen dringende taken meer om af te werken. Hij blijft netjes wachten tot hij mag vertrekken, slaat misschien een praatje met collega's of kijkt wat er gebeurd is op Facebook. Was dat laatste uur dan productief? Met een flexibel systeem hoeven werknemers niet meer met rode wangen naar hun manager te gaan om te vragen of ze een uurtje vroeger mogen vertrekken. De enige persoon aan wie ze verantwoording schuldig zijn, is zichzelf: "Is het verstandig als ik nu al naar huis ga?"

Delen 9-to-5 is passé

Ik neem onze sector als voorbeeld: een bedrijf laat ons weten dat het op zoek is naar een vijftiental commerciële profielen. Een consultant heeft daar de handen mee vol en werkt een weekje stevig door. De week daarna moet hij gewoon opvolgen en is het geen probleem een uurtje minder te werken. Werkgevers laten hun mensen toe hun werktijden af te stemmen op de tijd die de business op een bepaald moment nodig heeft en werknemers krijgen de ruimte om privézaken te regelen die enkel tijdens kantooruren kunnen gebeuren.

Een studie van Vanson Bourne wees het in 2012 al uit: zeven op de tien werknemers die onder meer hun werkplek mochten kiezen, voelden zich beter én werkten sneller. Ook de FOD Sociale Zekerheid noteerde een stijging van de productiviteit van het personeel met een vijfde.

Domino

We mogen natuurlijk niet blind zijn voor de nadelen. Er zullen mensen zijn die de flexibiliteit letterlijk nemen en hun volledige arbeidsregime afstemmen op hun privéleven. Mogelijk komt er ook meer druk op werknemers omdat ze eigenlijk geen excuus meer hebben om buiten hun flexuren niet meer te werken. Om die nadelen te beperken of te vermijden, zijn goede afspraken tussen de werkgever en de werknemer nodig.

Zowel bedrijven als werknemers hebben er alle baat bij mee te gaan met de evolutie van flexibel werken en erover te praten. De mogelijke voordelen - zoals minder ziekteverzuim, aantrekkelijker zijn voor jonge werknemers, een positieve impact op retentie en een hogere productiviteit - zijn te belangrijk om dat niet te doen. Wij hebben bij Hays inmiddels ook flexibel werken ingevoerd en de eerste reacties zijn alvast positief.

Het domino-effect valt niet tegen te houden. 9-to-5 zal verdwijnen, behalve bijvoorbeeld in productieomgevingen. Bedrijven zorgen er maar beter voor dat ze meesurfen op de golf in plaats van te wachten tot ze inslaat.