800 klachten in 2016 over gedwongen verkoop door Aliaz

Een half jaar geleden trok het Centrum, opgestart door de Europese Commissie, naar de economische inspectie over de praktijken van het bedrijf. Intussen gaat Aliaz "gewoon door met haar misleidende praktijken", meldt het ECC.

De eerste schriftelijke klachten tegen Aliaz kreeg ECC België in december 2015. In heel 2016 volgden er nog eens 800. Er komen nog altijd dagelijks klachten binnen over het bedrijf, dat ook opereert onder de namen Fatkiller, DragonSlimxtreme, Shin Mau, Maxmanpower, Dentasmile, Horsepower+ en GoWhite.

"Gratis" staal

Sommige consumenten hadden enkel de advertentie aangeklikt, anderen hadden een "gratis" staal besteld. Toch kregen sommige mensen pakketten van het Letse bedrijf, met een rekening die opliep tot 187 euro. Omdat het hier gaat om gedwongen verkoop, wat verboden is door de Europese wetgeving, raadt ECC België consumenten aan de geleverde producten te houden en ze niet te betalen.

Wel sturen slachtoffers het best een mail naar Aliaz waarin ze hun standpunt toelichten: "U heeft nooit een bestelling geplaatst, of enkel een gratis product aanvaard zonder bijkomende kosten, u weigert de factuur te betalen en geeft aan dat u geen nieuwe zendingen wil ontvangen." ECC België raadt aan snel te reageren.