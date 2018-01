Rabobank en Nederlandse belastingdienst getroffen door DDoS-aanvallen

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.

Afgelopen weekeinde werden ook ABN AMRO en ING al door hackers onder vuur genomen. Die banken ondervinden niet langer problemen.

Detailhandel Nederland liet zondag naar aanleiding van dit soort storingen weten zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. In het tv-programma Buitenhof zei Klaas Knot, voorzitter van De Nederlandsche Bank (DNB), dat cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. DNB is met banken in gesprek om te regelen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben.

Het persbureau ANP meldt dat ook de Nederlandse belastingdienst maandag is getroffen door een DDoS-aanval. Een woordvoerder van de belastingdienst bevestigde berichtgeving hierover door de NOS. Als gevolg van de aanval is de website van de Belastingdienst vijf minuten niet bereikbaar geweest, maar inmiddels functioneert alles weer.