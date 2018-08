Proces Monsanto: aandeel Bayer krijgt klappen op beurs van Frankfurt

Monsanto moet bijna 290 miljoen dollar (ruim 250 miljoen euro) aan schadevergoedingen betalen, omdat het bedrijf zou hebben nagelaten om te waarschuwen voor het gevaar van onkruidverdelger Roundup, die de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier. Het bedrijf liet al weten in beroep te gaan tegen het vonnis.

Volgens Bayer gaat die beslissing echter in tegen de wetenschappelijke bevindingen die aantonen dat er geen verband bestaat tussen glyfosaat, het product dat in Roundup zit, en het non-hodgkinlymfoom. Dat is de verzamelnaam voor kankers uitgaande van de lymfeklieren. 'Op basis van wetenschappelijke bewijzen, evaluaties op wereldschaal en het decennialang praktisch gebruik van glyfosaat, meent Bayer dat glyfosaat veilig is en niet kankerverwekkend', aldus Bayer.

Bayer heeft in juni de overname van Monsanto afgerond, voor een bedrag van 63 miljard dollar (53,6 miljard euro). De integratie van Monsanto binnen de Bayer-groep is echter nog niet begonnen, aangezien daarover nog de laatste knopen moeten worden doorgehakt. In ons land is Roundup sinds juli verboden voor particulieren. Enkel professionals zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog producten gebruiken op basis van glyfosaat of andere stoffen die mogelijk kankerverwerkkend zijn.