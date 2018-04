Problemen met nieuw bankplatform Argenta

Tijdens de ingrijpende werkzaamheden in het weekend waren de banktoepassingen van Argenta niet beschikbaar. Klanten waren daarvan op de hoogte gebracht. De herstart na het weekend liep echter niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met de boodschap 'ontoereikend saldo' bij een betaling of een geldafhaling. 'De vertragingen zijn inmiddels weggewerkt', zegt Argenta-woordvoerster Christine Vermylen.

Daarnaast bleek uit feedback van klanten dat bij 850 rekeningen (van de 1,1 miljoen) in de benaming van de rekening de naam van de vorige of overleden partner werd vermeld in plaats van de huidige partner. 'Ook al is dit erg vervelend, houdt dit geen operationeel risico in: enkel de vermelding van de naam is fout, de vorige partner heeft echter nooit toegang gehad tot de rekening. De juiste actuele titularissen zijn altijd gekoppeld gebleven aan de rekening. Dit wordt zo snel mogelijk rechtgezet', zegt Argenta.