PostNL mag tarieven stevig verhogen

De relatief hoge stijging is te wijten aan het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn, stelt de ACM. PostNL gaat nu op basis van de tariefruimte een eigen voorstel doen. Dat wordt dan vervolgens weer door de ACM beoordeeld. De jongste jaren zijn de postzegelprijzen in Nederland al flink gestegen. Een postzegel kost bij onze noorderburen nu 0,83 euro, tegen 0,50 euro in 2012.

Bpost

Ook in België kijkt een extern orgaan (BIPT) toe op de prijsevolutie van de postzegel. De toezichthouder weigerde vorig jaar nog een prijsverhoging goed te keuren, omdat die volgens het BIPT 'excessieve' winsten van meer dan 15 procent zou hebben mogelijk gemaakt. Bpost-topman Koen Van Gerven reageerde toen verontwaardigd.

Het Belgische postbedrijf verhoogde deze lente zijn prijzen met gemiddeld 4,7 procent. Een individuele postzegel voor een normale binnenlandse zending kost voortaan 0,87 euro. Bij de aankoop van tien zegels of meer wordt dat 0,84 euro per zending. Vanaf volgend jaar wil bpost gedifferentieerde tarieven hanteren, waarbij snelle zendingen duurder zouden worden.