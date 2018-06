Podcast: Ook bedrijven willen scoren met het WK

Voor de verslaggeving over de Wereldbeker voetbal verwijzen we u graag door naar onze collega's van Sport/Voetbalmagazine . Daarin zijn we bij Trends en Kanaal Z net iets minder beslagen. Als het over de financieel-economische kant van voetbal gaat, kunnen we wel een mondje meepraten. Zo maakte Trends vorig jaar een doorlichting van de Belgische voetbalclubs, waarin we tot de conclusie kwamen dat Club Brugge de grote omzetkampioen was in 2016 . En hier kunt u van naaldje tot draadje lezen hoe Peter Callant, de opvolger van Marc Coucke bij KV Oostende, de voetbalclub wil ombouwen tot een businessclub.

Het staat als een paal boven water dat er gigantisch veel geld omgaat in het voetbal. En de grote voetbalbobo's zijn nog altijd op zoek naar nieuwe manieren om meer poen te scheppen. Daarover komt u meer te weten in het artikel Fifa zoekt andere geldbronnen .

Draagt voetbal ook iets bij? Ja, hoor. Uit een studie van Deloitte blijkt dat de Belgische profvoetbalcompetitie bijna 700 miljoen euro bijdraagt aan de Belgische economie .

We moeten ook niet jaloers zijn op de lonen, de premies, de sponsorgelden of de portretrechten van de voetballers. Het is het spel van vraag en aanbod dat speelt. De Wereldbeker voetbal is een van de meest bekeken sportevenementen. En het aantal voetbalfans neemt alleen maar toe. Is er sprake van overdrijving? Moeilijk te zeggen.

De Europese Centrale Bank kondigde gisteren het einde van het goedkope geld aan . Het zou best kunnen dat als gevolg daarvan een aantal zeepbellen leeglopen of doorgeprikt worden. Is voetbal ook zo'n zeepbel? Dat is nog maar de vraag.

Steeds meer landen geraken besmet met de voetbalmicrobe. Russen en Arabieren pompen grof geld in Europese clubs en Chinezen kopen Europese spelers om in de Chinese voetbalcompetitie te gaan spelen.

Er zijn ook pogingen om soccer populairder te maken dan footbal in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president, Donald Trump, deed persoonlijk zijn best om de Wereldbeker naar zijn land te halen. En het resultaat is er, want de Verenigde Staten mogen samen met Mexico en Canada in 2026 het wereldkampioenschap voetbal organiseren.