Persoonsvolgende budgetten voor mensen met handicap geïndexeerd

Het is een nagel waar Onafhankelijk Leven al langer op klopt. Terwijl de lonen van personeelsleden in Vlaanderen automatisch gekoppeld zijn aan de (gezondheids)index, was er voor de persoonsvolgende budgetten (PVB's) voor personen met een handicap geen automatische indexering voorzien. Zo'n automatische indexering is er wel in het systeem van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB's).

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) had een oplossing in het vooruitzicht gesteld en die oplossing is er nu ook. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een indexering van de PVB's. Volgens bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven zullen de budgetten naar schatting met 2 à 3 procent verhogen en zijn de indexeringen van de periode 2015-2017 daarin meegenomen. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2018.

'Eindelijk. Hier hebben we eerst hard moeten voor vechten en dan lang moeten op wachten', zegt Onafhankelijk Leven.