Wie een hoog pensioen krijgt, koopt studiejaren beter niet af

Vanaf 1 maart kunnen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen tegen een voordelig tarief hun studiejaren afkopen om later te genieten van een hoger pensioen. Wie voor maart 2020 zijn studiejaren afkoopt, betaalt 1500 euro per diplomajaar. In ruil krijgt hij of zij een pensioenverhoging van 250 euro per afgekocht studiejaar. Daarenboven zijn de tarieven fiscaal aftrekbaar en is er de eerste jaren een korting van 10 procent.

Maar de regeling die de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, op tafel legt, lijkt zijn doel voorbij te schieten. Een onderzoek door Lieven Van Belleghem, fiscaal docent en auteur bij Kluwer Opleidingen, in opdracht van De Standaard leert dat de mensen met een hoger diploma hun pensioen nauwelijks of niet zullen zien stijgen als ze hun studiejaren afkopen. Dat komt omdat die 250 euro extra een brutobedrag is, waarvan de fiscus nog een deel van de koek opeist.

Grens van 15.518 euro

"Zolang het pensioen, met de afgekochte studiejaren, lager blijft dan 15.518 euro, is er geen probleem", zegt Van Belleghem. En daar knelt volgens hem nu net het schoentje: "Mensen met een hoger diploma hebben doorgaans een hoger pensioen en zullen meer belastingen moeten betalen."

Van Belleghem haalt in de krant het voorbeeld aan van een alleenstaande met een pensioen van 15.518 euro en die een studiejaar heeft afgekocht. Volgens hem vloeit in dat geval 213 euro naar de staatskas. Dat betekent dat die persoon achttien jaar met pensioen moet zijn om profijt te halen uit zijn investering. Iemand met een pensioen van 16.000 euro houdt niets over. Ook wie een tweede verblijf heeft, houdt slechts een fractie over van het extra pensioen. (NS)