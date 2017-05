Wetsontwerp afkopen studiejaren goedgekeurd: hoe krijgt u een hoger brutopensioen?

Vanaf 1 juni kan iedereen zijn geslaagde studiejaren afkopen om later een hoger brutopensioen te krijgen. Voordat u 1500 euro per studiejaar betaalt, leest u er het beste nog even de goede raad van de specialisten op na.