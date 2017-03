Wat verandert er aan de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen?

Een zelfstandige kan zowel in de tweede als de derde pensioenpijler een extralegaal pensioen opbouwen, om zijn wettelijke pensioen aan te vullen. De tweede pijler bestaat tot nu uit het vrij aanvullend pensioen (VAP) en de groepsverzekering of de individuele pensioentoezegging (IPT). De derde pijler is het fiscale pensioensparen en het langetermijnsparen, waaraan zowel werknemers als zelfstandigen kunnen deelnemen. Zowel in de tweede als de derde pensioenpijler komen de premies in aanmerking voor een belastingvoordeel.

