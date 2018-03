Vrouwenbeweging en vakbond klagen pensioenkloof aan

In België bedraagt de loonkloof 20 procent op het bruto maandloon, wat betekent dat vrouwen twee maanden langer moeten werken dan mannen voor hetzelfde geld. Onder de slogan 'Ik hou van mijn oma, niet van haar pensioen', ligt de nadruk van Equal Pay Day dit jaar op de pensioenkloof.

'Bij de pensioenkloof is het nog een pak erger', vertelt Inga Verhaert, voorzitter van zij-kant. 'Daar spreken we van 25 procent. En als je rekening houdt met het tweedepijlerpensioenkloof wordt dat een ravijn van 47 procent.' Uit de werknemerspensioenen van 2014 blijkt dat het gemiddeld wettelijk pensioen per maand voor een man op 1.181 euro ligt, terwijl dat bij een vrouw slechts 882 euro is.

Een tweede probleem dat de vrouwen op Equal Pay Day aanklagen is het feit dat liefst 45 procent van de vrouwelijke loontrekkenden deeltijds werkten in 2016. 'Dat loopt natuurlijk uit in een lager pensioen. Alleen moet je je de vraag stellen of dat deeltijds werken een vrije keuze is', aldus Verhaert. 'Uit onderzoek van de Hay Group blijkt dat slechts 9 procent van de deeltijds werkende vrouwen geen voltijdse job wil.'