Luc Sels decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven Opinie

Vergrijzing in België: 'Wie denkt dat het allemaal wel goed komt, vergist zich'

We hebben met zijn allen bewezen dat we iets over hebben voor de intergenerationele solidariteit. Toch maak ik me zorgen over een toenemende zorgeloosheid. Dat zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven.