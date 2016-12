Verdeeld advies van beheerscomité pensioenen over afkoop studiejaren

Het wordt 'zeer spoedig' aan de minister overgemaakt, luidt op op de Federale Pensioendienst. Over de gelijkgestelde perioden brengt het beheerscomité op 9 januari een advies uit. Bij het VBO is te horen dat het voor de studiejaren om een verdeeld advies gaat, met een gezamenlijk deel en daarnaast afzonderlijke standpunten van werkgevers en werknemers.

Bij het VBO wilde men niets kwijt over de inhoud van het advies, aangezien de minister het nog niet ontvangen heeft. Maar eerder was al bekend dat de vakbonden niet erg enthousiast zijn over de plannen van minister Bacquelaine.

De werkgevers daarentegen staan positief over het principe van het afkopen van studiejaren, maar hebben vragen bij de uitwerking. Positief is dat er een harmonisering komt van de regularisatie voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Ook positief is dat de mensen de mogelijkheid krijgen om hun pensioenuitkering te verhogen. Wel vindt het VBO het problematisch dat er een vorm van kapitalisatie wordt ingevoerd in een repartitiesysteem. Ook dreigt het systeem na de overgangsperiode waarin de overheid extra inkomsten krijgt, op de lange termijn heel wat te kosten, wat op de verdere financiering van het systeem gaat drukken.