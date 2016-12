Twijfel troef over afkopen studiejaren: dit moet je weten

Minister Bacquelaine (MR) is van plan de regeling voor het afkopen van studiejaren met het oog op een hoger pensioen te veranderen. Al lijken veel mensen niet te weten waar ze aan toe zijn, laat de Federale Pensioendienst weten. "De telefoon stond gisteren roodgloeiend. Het was niet te doen", aldus een woordvoerder. Ook vandaag staat de telefoon niet stil, meldt Belga.

Veel antwoorden kon de Pensioentoren evenwel niet geven. "Het probleem is dat we alleen uitleg kunnen verschaffen over de bestaande regeling. Zolang de nieuwe regeling niet in het Staatsblad staat, kunnen we geen details verstrekken", legt de woordvoerder uit. Wij vatten samen wat we tot nu toe weten.

Over wat gaat het?

Vanaf 2020 wil Bacquelaine één systeem voor het afkopen van studiejaren voor ambtenaren, werknemers uit de privésector en zelfstandigen. Dat is voornamelijk een grote verandering voor de eerste groep. Tot voor kort telden hun studiejaren automatisch en gratis mee voor de berekening van hun pensioen. Maar voortaan zullen ook de ambtenaren moeten betalen als ze later een hoger pensioen willen ontvangen. Tijdens de eerste tien jaar na het afstuderen zal men de studiejaren kunnen afkopen, daarna wordt dat veel duurder.

Overgangsperiode

Bacquelaine heeft een overgangsperiode gepland tussen maart 2017 en maart 2020. Gedurende die periode kunnen pensioengerechtigden ongeacht hun leeftijd hun studiejaren afkopen tegen 1500 euro per diplomajaar . Dat zal in ruil 250 euro extra pensioen opleveren per afgekocht studiejaar voor een alleenstaande en 310 euro voor een gezinspensioen.

Tot en met maart 2019 kunnen de personen die hun studiejaren afkopen bovendien genieten van een korting van 10 procent. Een alleenstaande die bijvoorbeeld een bachelordiploma op zak heeft kan drie jaren afkopen tegen 4050 euro (4500 euro - 10%). Als hij met pensioen gaat, wint hij 750 euro per jaar. De bijdrage is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Wat na 2020?

Als de overgangsperiode is afgelopen, zullen de prijzen om je studiejaren af te kopen stevig stijgen, voor wie dat niet doet tijdens de eerste tien jaar van zijn carrière. Daarom is de overgangsregeling voornamelijk goed nieuws voor de 40-plussers die ruim 15 jaar geleden afscheid hebben genomen van de schoolbanken. Hoe dichter iemand bij zijn pensioen zit, hoe meer voordeel hij kan halen uit die overgangsregeling.

De overgangsregeling is minder gunstig voor de twintigers die het geld momenteel voor andere zaken kunnen gebruiken, zoals een woning of wagen. Voor die personen blijft 1500 euro per studiejaar een aanzienlijk bedrag. Daarnaast is het voor hen ver van duidelijk hoe het pensioensysteem er binnen twintig of dertig jaar zal uitzien.