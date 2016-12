Regering timmert verder aan afkopen van studiejaren in ruil voor pensioen

Minister voor Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft een nieuwe horde genomen in het gelijktrekken van het pensioensysteem waarbij studiejaren afgekocht kunnen worden in ruil voor een hoger pensioenbedrag. Voordien was er een verschillende regeling voor ambtenaren en werknemers uit de privé, maar het is de ambitie van de regering om die ongelijkheid weg te werken.

Studiejaren laten meetellen voor je pensioenberekening kan tegen betaling van 1.500 euro per diplomajaar voor al wie daar binnen de tien jaar na zijn studies toe overgaat. Nadien wordt het duurder, zo besliste de regering-Michel eerder al. Tijdens een overgangsperiode van 1 maart 2017 tot 1 maart 2020 zullen alle werknemers, ongeacht hun stelsel of leeftijd, de kans krijgen om hun studiejaren te regulariseren tegen een gunstig voordeeltarief.

Ongerustheid bij oppositie en meerderheid

Er kwam eerder al heel wat kritiek op de plannen van minister Bacquelaine, zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid. Karin Temmerman (sp.a) noemde het 'een onrechtvaardige regeling op maat van wie al een hoog pensioen heeft'.

Bij N-VA was men dan weer ongerust omdat het systeem nu geld in het laatje brengt, maar op lange termijn de staat meer zal kosten dan het opbrengt. 'Het is niet de bedoeling dat we de factuur gaan doorschuiven naar de volgende generatie. Als de minister wil doorzetten met het principe om studiejaren af te kopen voor bijkomend pensioen, dan moet het de generatietoets doorstaan', aldus Kamerlid Zuhal Demir (N-VA).