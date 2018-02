Problemen op mypension.be voor mensen met gemengde loopbaan

Het item was woensdag een thema in het Radio 1-programma Hautekiet. Het probleem is al langer gekend bij de pensioendienst, die voor de gegevens zelf afhankelijk is van derden zoals werkgevers.

Eind november vorig jaar maakte de Federale Pensioendienst zich sterk dat 96 procent van de Belgen de nodige info kan krijgen op mypension: 100 procent van de zelfstandigen, 99 procent van de werknemers, 94 procent van de vastbenoemde ambtenaren en 70 procent van de Belgen met een gemengde loopbaan (werknemer-ambtenaar).

'Het ontbreken van loopbaangegevens van ambtenaren vormt het grootste probleem. De centralisering van de gegevens gebeurt sinds 2011 digitaal per kwartaal. Het is dus een probleem van het verleden. Werkgevers in de overheidssector moesten in hun archieven duiken. Daarbij deden zich overlappingen voor, werden data niet (tijdig) doorgegeven en stelt zich het probleem van verschil in statuten', zegt Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst.

De federale pensioendienst gaat over meer dan 7 miljoen loopbanen. 'De problemen slaan op zo'n 5 procent. Dat rechtzetten vergt tijd, want moet manueel gebeuren door enkele tientallen ambtenaren', aldus Janssens. De dienst geeft daarbij voorrang aan personen die dichter bij hun op pensioenstelling staan, verzekert hij.