'Pensioensparen heeft wonderwel gewerkt'

De eerste pensioenspaarfondsen kwamen in februari 1987 op de markt. De wetgever had de grote lijnen voor het pensioensparen uitgetekend in het koninklijk besluit van 22 december 1986. Het was de opvolger van de wet-Cooreman-De Clercq, die tussen 1982 en 1985 beleggingen in aandelen moest aanmoedigen. Wie voor 15 februari 1987 een storting deed, mocht dat bedrag nog aftrekken van zijn personenbelasting voor het inkomstenjaar 1986. Pensioenspaarders konden in 1987 dus twee keer storten met een fiscaal voordeel.

