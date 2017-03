Pensioenspaarfondsen beleggen in de toekomst in niet-beursgenoteerde bedrijven

De pensioenspaarfondsen beleggen per definitie voor de lange termijn. Ze beheren het geld dat particulieren met een fiscaal voordeel kunnen sparen voor hun oude dag. Weinig pensioenspaarders halen het in hun hoofd het geld voor hun zestigste verjaardag op te vragen, omdat ze dan 33 procent belasting betalen op hun kapitaal in plaats van 8 procent. De beheerders van de vier grootste pensioenspaarfondsen zeiden enkele weken geleden in Trends dat ze graag willen beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven (private-equity) en infrastructuur - bij uitstek investeringen waarvoor een lange beleggingshorizon vereist is - maar de regelgeving laat dat niet toe.

...