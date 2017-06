Ophef in Nederland over beleggingen pensioenfondsen in Doel en Tihange

Het gaat om de pensioenfondsen ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, en Bouw. De fondsen verdedigen de beleggingen in Engie door te wijzen op de groene reputatie van het Franse energiebedrijf.

Omstreden kerncentrales in Nederland

De kerncentrales Doel en Tihange zijn erg omstreden in Nederland, in het bijzonder in de grensstreek. Vooral het ontdekken van 'scheurtjes' en de vele storingen zorgen telkenmale voor ongerustheid en oproepen tot sluiten van de Belgische centrales.

Diverse fracties in de Nederlandse Tweede Kamer noemen het "onwenselijk" dat met pensioenpremies van Nederlanders wordt geïnvesteerd in kerncentrales die in de grensstreek voor grote maatschappelijke onrust zorgen, zo meldt EenVandaag.

Zowel ABP als het pensioenfonds Bouw zeggen dat ze in het verleden Engie hebben aangesproken op de veiligheid van de Belgische centrales, en wijzen er op dat de reactoren door België veilig zijn verklaard. Voor onder meer pensioenfonds Metaal en Techniek is de onrust aanleiding om de komende tijd in gesprek te gaan met Engie over de veiligheid.

Een meerderheid in de Nederlandse Tweede Kamer vindt dat Doel en Tihange dicht moeten.