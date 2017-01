Langer werken afgestraft met lager pensioen

De regering-Michel heeft beslist de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken van 65 naar 67 jaar vanaf 2030. Ook worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen verstrengd. "Wie langer werkt, belonen we met een hoger bruto pensioen", verzekert minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine telkens weer.

Studiejaren afkopen

Maar volgens Pieter Gillemon, director Taks Services bij de consultant PwC, levert een hoger brutopensioen niet altijd een hoger nettopensioen op - de zogenaamde fiscale pensioenval. Dat schrijft De Tijd. Dat fenomeen is niet nieuw, maar PwC bracht de kwestie opnieuw onder de aandacht van het kabinet-Bacquelaine. Dat werkt aan nieuwe regels waarmee vanaf maart studiejaren kunnen worden afgekocht om het latere pensioenbedrag op te krikken.

Elk afgekochte studiejaar zou zich vertalen bruto 266,66 euro extra pensioen per jaar. Al doet niet iedereen daar profijt mee, waarschuwt PwC. "Voor sommigen is het zelfs contraproductief om studiejaren af te kopen", klinkt het. Jef Wellens fiscalist bij Kluwer Opleidingen liet eerder al op onze site weten dat dat extraatje soms volledig in de staatskas verdwijnt. Volgens Gillemon zal iemand met een brutopensioen van 16.000 euro die op jaarbasis een of twee studiejaren afkoopt zijn nettopensioen zien dalen in plaats van stijgen.

Ook in andere gevallen

Het afkopen van studiejaren is één, maar niet de enige situatie waarbij het nettopensioen kan dalen omdat het brutopensioen stijgt, waarschuwt Gillemon. "Opslag krijgen of langer werken, bijvoorbeeld omdat de regering de wettelijke pensioenleeftijd optrekt of de voorwaarden voor vervroegd pensioen strenger maakt, zal hetzelfde effect hebben voor iedereen met een pensioen tussen 15.570 en 16.500 euro. Ook een zelfstandige die een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) opbouwt, kan door de pensioenval zijn karige wettelijke pensioen netto nog verder zien zakken." Enkel pensioenen tot 16.700 euro kunnen te maken krijgen met de pensioenval.

Bacquelaine (MR) gaat vrijdag op de ministerraad aan zijn collega en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vragen om de fiscale regels aan te passen, zodat de regering haar belofte kan waarmaken dat langer werken beloond wordt met een hoger pensioen.

Bij Van Overtveldt luidt het dat het technisch overleg tussen de kabinetten al lopende is. "We onderzoeken een oplossing."