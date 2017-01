Lage rente legt pensioenfondsen geen windeieren

In veel bedrijven kunnen werknemers sparen voor hun pensioen, de zogeheten tweede pijler. Cijfers van de sectorvereniging Pensioplus leren dat 3 miljoen werknemers op die manier een appeltje voor de dorst opzijzetten voor later. Ruim de helft doet dat via een pensioenfonds. Zij kunnen terugblikken op een vruchtbaar 2016, leert de Pension Investment Performance Survey (PIPS) - de jaarlijkse analyse van zo'n kwart van de actieve, Belgische pensioenfondsen - door Mercer. Volgens die analyse bedraagt de mediaan van het rendement van de Belgische pensioenfondsen over het jaar 2016 5,6 procent. Dat is een stijging van 14 procent in vergelijking met 2015. Toen bedroeg het mediaanrendement 4,9 procent.

Volgens Mercer is die stijging toe te schrijven aan de betere prestaties van de beleggingen in obligaties. Het rendement bedroeg daar 3,5 procent, tegenover 0,5 procent in 2015. "Dat is het gevolg van de lage en zelfs negatieve intresten het voorbije jaar", verduidelijkt Mercer. Door de lage intrestvoeten steeg de waarde van de obligaties.

Rendement aandelen bleef stabiel

Het rendement op aandelen daarentegen bleef stabiel in 2016: 8,7 procent in 2016 tegenover 8,8 procent in 2015. "De beste resultaten werden behaald in de Amerikaanse aandelenmarkt en die van de opkomende economieën, met rendementen van respectievelijk 15,6 en 14,4 procent", klinkt het in een persbericht. Het minst goede resultaat werd gerealiseerd met beleggingen in vastgoed: een verlies van 3 procent tegenover een winst van 18,4 procent In 2015.

De pensioenfondsen leggen ook mooie resultaten neer wanneer we terugblikken op de afgelopen 5, 10 en 20 jaar. De Belgische bedrijfspensioenfondsen behaalden over die periode een rendement van respectievelijk 8,8, 3,6 en 5,3 procent per jaar. Dat stemt overeen met een reëel rendement na inflatie van respectievelijk 7,5, 1,7 en 3,4 procent per jaar. Het slechtere resultaat over 10 jaar is voornamelijk het gevolg van het beursrampjaar 2008, met een rendement op aandelen van -24,7 procent.

Dat de pensioenfondsen het goed doen is ook Philip Neyt, de voorzitter van de sectorvereniging Pensioplus, niet ontgaan. Vorige week hield hij er een pleidooi voor een loonsverhoging niet rechtstreeks toe te kennen, maar in een bedrijfspensioenspaarpot te storten. "Wie sinds 1986 aan pensioensparen doet via een fonds (op het werk), kon tot nu toe rekenen op een gemiddeld jaarrendement van 6,6 procent", aldus Neyt. Het wettelijk gegarandeerde minimumrendement bedraagt 1,75 procent.