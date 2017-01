'Laat werkgevers loonsverhogingen in pensioenspaarfonds steken'

De komende twee jaar mogen de lonen met maximaal 1,1 procent stijgen boven op de inflatie. Hoe de werkgevers een loonsverhoging invullen, mogen ze zelf invullen. Ze kunnen extra geld geven, maar ook meer maaltijdcheques of een storting in de groepsverzekering behoren tot de mogelijkheden.

In een interview met De Standaard houdt Philip Neyt een pleidooi voor meer stortingen in een pensioenspaarplan via de werkgever, de zogeheten tweede pijler. Cijfers tonen aan dat al 3 miljoen werknemers aan pensioensparen doen via hun werkgever. Ruim de helft doet dat via een pensioenspaarfonds. Die fondsen haalden het afgelopen jaar een rendement van gemiddeld 5,7 procent. Dat is bijna het dubbelen dan wie vorig jaar (3,6%) op eigen houtje geld stortte in een pensioenspaarfonds.

Hoger rendement

Wie sinds 1986 aan pensioensparen doet via een fonds (op het werk) kon tot nu toe rekenen op een gemiddeld jaarrendement van 6,6 procent. Dat is een veelvoud van wat het geld opbrengt op een traditioneel spaarboekje. Het merendeel van de banken heeft in 2016 de spaarrente verlaagd naar het wettelijke minimum van 0,11 procent.

"Voor de werkgever is het dan weer fiscaal voordeliger het geld in een fonds te storten. Het is tot de helft goedkoper", gaat Neyt verder. Daarom vraagt Pensionplus dat de regering de werknemers ertoe aanzet ook in dat bedrijfspensioen te investeren, door hun een gelijkaardig fiscaal voordeel te geven. "Dat kan perfect budgetneutraal", klinkt het.

Dure taks

Voorts waarschuwt Neyt voor de nefaste gevolgen van een ondoordachte invoering van de tobintaks, een belasting op financiële transacties. Pensionplus vreest dat het systeem zoals dat nu voorligt, zowel de pensioenspaarder als de economie geld zal kosten. Het zou gaan om minstens zes maanden pensioenopbouw over een volledige loopbaan.

Volgen Neyt is een taks van 0,01 procent ruimschoots voldoende. "Een hogere taks waar slechts een beperkt aantal landen aan meedoet en die heel wat uitzonderingen bevat, zal duur zijn om in te voeren en riskeert weinig op te brengen", klinkt het. Momenteel ligt er een tarief van 0,1 procent op tafel. Deze week herbeginnen de gesprekken tussen de tien EU-lidstaten die de tobintaks willen invoeren.