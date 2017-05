Een op de twintig pensioendossiers onduidelijk of onjuist

Elke Belg ouder dan 18 jaar kan sinds 21 januari 2016 een raming maken van de vroegste datum waarop hij of zij met pensioen kan. Die raming gebeurt op basis van de pensioenloopbaan, de gegevens die meetellen voor het pensioen. Maar in 5 procent van de dossiers bleken de gegevens niet duidelijk of niet juist. U kunt uw dossier bekijken op mypension.be

Meerdere oorzaken

"Het ontbreken van loopbaangegevens kan meerdere oorzaken hebben", zegt Vik Beullens van de Federale Pensioendienst in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. "Zo moet een militaire dienst door de betrokkene zelf gemeld worden, waarna Defensie dat moet bevestigen. Ook politieke mandaten en tewerkstellingen in het buitenland zijn nog niet standaard opgenomen in het dossier, al zijn we daar wel mee bezig. Maar het is ook mogelijk dat de werkgever in een bepaalde periode geen bijdrage betaald heeft."

Wie merkt dat zijn of haar pensioendossier niet volledig of incorrect is, kan dat via een formulier op mypension.be melden. Maar verbeteringen of aanvullingen zullen niet in een handomdraai gebeuren. "Dat hangt opnieuw af van de externe bron waarvan we de loopbaangegevens moeten krijgen", zegt Beulens.