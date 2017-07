Dynamische pensioenspaarder won dit jaar al 560 euro

Het gemiddelde rendement van die fondsen bedroeg in heel 2016 slechts 2,9 procent. Met name de dynamische pensioenspaarfondsen, die voor ongeveer twee derde in aandelen beleggen, hebben volgens De Tijd een mooi semester achter de rug. Zij werden in zes maanden tijd 5,5 procent meer waard, met dank aan de stijging van de Europese beurzen.

Volgens de krant kunnen pensioenspaarders met eenVDK Pension Fund momenteel terugblikken op het mooiste rendement. Tot nu toe bracht dat pensioenspaarfonds een rendement op van 6,6 procent. Daarbij hoort de kanttekening dat het fonds wekelijkse inventariswaarden publiceert. Wegens de forse winstnemingen op de beurzen in de laatste dagen van juni, leidt dat tot een vertekening.

Rest van 2017

Vraag is hoe die dynamische fondsen de komende zes maanden nog gaan presteren. Volgens beursanalist Danny Reweghs zijn er heel wat aanwijzingen dat votaliteit op de beurzen de komende weken en maanden weer zal toenemen. 'We verwachten niet meteen extreme zenuwachtigheid, maar toch enkele serieuze pieken', schreef hij onlangs nog op onze site. Daarbij zette hij de beursthema's die de rest van het jaar zouden kunnen kleuren of zelfs domineren op een rij. De beheerders rekenen alvast op bijkomende winsten uit aandelen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pleit ook voor een hogere aftrek in het kader van de hervorming van de spaarfiscaliteit. Dat voorstel wordt later deze maand besproken tijdens de thematische ministerraad over economie.

'Voor het stimuleren van langetermijninvesteringen is het optrekken belangrijk van het bedrag van pensioensparen dat fiscaal aftrekbaar is', zei Max Jadot van de expertengroep van de financiële sector die de federale regering advies verleent onlangs.

Volgens Jadot moet het voorstel gezien worden in combinatie met andere mogelijke maatregelen. Zo stelt de expertengroep ook voor om pensioenspaarfondsen toe te laten om te investeren in tranches van infrastructuurwerken en in private equity-fondsen.