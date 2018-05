Marc De Vos (UGent) Directeur van de denktank Itinera en docent aan de UGent Opinie

'De pensioencommissie is ook een belastingcommissie'

Wie de regering selectiviteit verwijt, moet toegeven dat de pensioencommissie ook een belastingcommissie is: om haar visie in praktijk te brengen is een belastingverhoging nodig. Dat zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.