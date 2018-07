'Belg wil 75 procent van laatste loon als pensioen'

Schroders organiseerde wereldwijd een bevraging bij 22.000 beleggers over hun pensioenverwachtingen. "De Belgen blijken ongeveer 75 procent van hun laatste loon te willen als pensioen", zegt Wim Nagler van Schroders Belux. "Helaas krijgen ze maar 54 procent. Dat 'gat' is het grootste in heel Europa. Bovendien zegt 30 procent van de gepensioneerden niet genoeg te hebben om comfortabel te leven."

Opvallend is dat de Belgische deelnemers aan de studie - een 500-tal - de kosten van hun levensonderhoud (kosten voor eten, elektriciteit, water, enzovoort) onderschatten.

"Niet-gepensioneerden denken ongeveer een derde van hun pensioeninkomen hieraan te zullen besteden. In werkelijkheid blijkt het echter om 50 procent te gaan. Medische kosten worden dan weer overschat. Daaraan denkt men 13 procent te zullen besteden, terwijl het in de praktijk maar 9 procent is", zegt Nagler.

Om onaangename verrassingen te vermijden, raadt Nagler aan om op tijd te denken aan het pensioen en er middelen voor opzij te zetten. Daarnaast is informatie ook erg belangrijk, benadrukt hij.

Om de 'financiële geletterdheid' te stimuleren, rekent Nagler onder meer op de werkgevers. "Zij hebben een goed zicht op wat de werknemer kan verwachten, terwijl ze momenteel nog geen rol spelen in de informatieplicht. Zij kunnen mensen bewust maken", luidt het.