Bekijk hoeveel aanvullend pensioen u hebt opgebouwd

Wie wil weten wanneer hij met pensioen kan gaan, kon al langer te rade gaan bij de website mypension.be. Maar bij de oprichting van de site was het de bedoeling dat de Belgen veel meer gegevens zouden kunnen raadplegen. Vandaag is er een nieuwe stap gedaan. Werknemers en zelfstandigen kunnen voortaan nagaan hoeveel aanvullend pensioen ze tot nu toe hebben opgebouwd. Ambtenaren moeten nog wat geduld oefenen. Zij vinden vanaf volgend jaar meer informatie over hun pensioen op de site.

Het platform geeft aan hoeveel pensioen de bezoeker bij het begin van het jaar bijeen had gespaard. De bezoeker krijgt ook een prognose van het aanvullend pensioen op de pensioenleeftijd.

Ook wie voor verschillende werknemers heeft gewerkt, kan terecht op mypension.be. De site geeft een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen.

Verdere uitbreiding

De update van de site was al verscheidene keren uitgesteld omdat Sigedis, de databank die de aanvullende pensioenen beheert, nog niet alle gegevens van de pensioenspaarders had kunnen verwerken. Volgend jaar wordt het webportaal voort uitgebreid. Zo zou je tegen het einde van 2017 kunnen simuleren hoe groot je wettelijk en aanvullend pensioen zal zijn wanneer je met pensioen gaat.

Daarnaast zal het in de loop van 2018 ook mogelijk zijn de impact van bepaalde loopbaankeuzes op je pensioen in beeld te brengen.

Sigidis gaat vanaf volgend jaar ook de pensioeninstellingen informeren wanneer ze iemand nog een aanvullend pensioen moeten betalen. "Mensen hoeven dan zelf niets meer te ondernemen om al die rekeningen uitbetaald te krijgen op het moment wanneer ze met pensioen gaan", klinkt het.

Wie de site mypension.be wil raadplegen, heeft een elektronische identiteitskaart of token nodig. Volgens recente cijfers van Sigedis hebben ongeveer 3,5 miljoen Belgen vandaag een aanvullend pensioen.

"Alleen maar voordelen"

Volgens Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zijn er alleen maar voordelen verbonden aan het webplatform. "Het biedt essentiële informatie en transparantie. Maar daarnaast is er nog een aspect. De tweede pijler dient om het wettelijke pensioen aan te vullen en zo het salarisniveau te benaderen. Het kan zijn dat mensen nu na het controleren op mypension.be meer aanvullend pensioen beginnen te sparen, omdat ze zich bijvoorbeeld realiseren dat het huidige pensioenskapitaal misschien niet voldoende is", zei hij tijdens de voorstelling van de nieuwe functie.

Zijn collega Willy Borsus benadrukt de voordelen voor de zelfstandigen in bijberoep: "Voor mensen die een zelfstandige carrière combineren met die van een loontrekkende wordt het veel makkelijker om te berekenen wat je pensioenrechten inhouden. Hoe gaat de combinatie uitdraaien? Dat ga je nu op voorhand kunnen te weten komen."

