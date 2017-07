ABVV: 'Het pensioen wordt ongeloofwaardig'

De socialistische vakbond zet deze zomer in op de strijd voor een duurzaam pensioenbeleid. "Duurzaamheid betekent dat werknemers en ambtenaren weten wat ze op het einde van de rit mogen verwachten en dat er solidariteit is tussen werknemers en ambtenaren en met de zwakkeren", zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw vrijdagvoormiddag op een persconferentie.

Een paar honderd vakbondsleden zakten daarna af naar een militantenconcentratie op het Rouppeplein. De hele zomer lang wil de vakbond bevolking en politici informeren, zodat de geesten tegen de start van het parlementaire jaar gerijpt zijn. Indien nodig volgen dan nog andere acties. "De regering heeft er een potje van gemaakt", aldus De Leeuw. "Het pensioen wordt ongeloofwaardig."

Te lage pensioenen

"Zowel de administratie als de academische wereld zegt dat er geen nieuw systeem moet komen"

Het voornaamste probleem voor het ABVV is dat de wettelijke pensioenen in de privé te laag zijn. De hervormingen die de regering al voorstelde, veranderen daar niets aan. De vakbond wijst onder meer op de regeringsbeslissing om te snijden in de werkgeversbijdragen, met 7,4 miljard euro. "Daarmee zou men ook elke gepensioneerde 300 euro per maand meer hebben kunnen geven", aldus het ABVV. Het pensioenbeleid van minister Daniel Bacquelaine komt erop neer dat "de pensioenen gebruikt worden om de begroting bij te passen".

Ook het argument van de onbetaalbaarheid van de pensioenen snijdt volgens de vakbond geen hout: Duitsland (39 procent van de sociale uitgaven) en Ierland (30 procent) zijn de enige EU-lidstaten die minder uitgeven aan de pensioenen dan ons land (40 procent). Per inwoner wordt er in ons land 2.400 euro betaald voor het pensioen, in Nederland is dat 3.157 euro. Donderdag kwam ook de extreemlinkse PVDA al met cijfermateriaal die de pensioenkloof met onze buurlanden moest aantonen.

Kritiek op regeringsmaatregelen

Alle regeringsmaatregelen over de pensioenen werden gehekeld: de lineaire verhoging van de pensioenleeftijd, de verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen, de indexsprong en de afbouw van de gelijkgestelde periodes. "We zien hiervan de gevolgen: een toenemende armoedekloof, zeker bij de vrouwen", zei De Leeuw.

Van het maandag aangekondigde puntensysteem verwacht het ABVV geen heil. "Het is surrealisme à la belge", aldus algemeen secretaris Robert Vertenueil. "Zowel de administratie als de academische wereld zegt dat er geen nieuw systeem moet komen. Het brengt veel onzekerheid en een fundamentele onrechtvaardigheid met zich mee."