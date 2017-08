Aanvullend pensioen dreigt miljoenenstrop te worden voor werkgevers

Is uw aanvullend pensioen volledig gefinancierd? U kunt het zelf nakijken op mypension.be, de databank voor aanvullende pensioenen van de overheid, die sinds eind vorig jaar operationeel is. De verzekeraars en de pensioenfondsen moeten daarin jaarlijks alle informatie pompen over uw pensioenplan. Klik op 'Mijn volledige dossier' en u krijgt een fiche te zien waarop niet enkel staat hoeveel er al gespaard is voor uw aanvullend pensioen, maar ook of die pensioenreserve volledig gefinancierd is of niet.

...