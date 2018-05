Peeters blijft zich verzetten tegen beursgang Belfius zonder Arco-deal

De 800.000 coöperanten van Arco, de toenmalige financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, zagen hun investering in rook opgaan ten tijde van de ondergang van Dexia in 2011. De regering-Leterme dokterde toen een waarborgregeling uit, maar die bleef juridisch niet overeind.

De huidige regering-Michel kondigde eerder aan een oplossing te willen zoeken voor de coöperanten. Probleem is dat die groen licht moet krijgen van Europa omdat er een risico op verboden staatssteun bestaat. 'In het regeerakkoord was een oplossing voor de Arco-coöperanten voor 2015 naar voren geschoven, dus het is de hoogste tijd', zegt vicepremier Peeters aan De Tijd. Zijn partij heeft nauwe banden met de christelijke zuil. En zolang die oplossing er niet komt, blijft Peeters zich verzetten tegen een beursgang van Belfius, de opvolger van Dexia.

De CD&V-vicepremier vindt niet dat hij op die manier Belfius gijzelt. 'Als ik die redenering volg, zouden we al onze overheidsparticipaties zoals Bpost en BNP Paribas zo snel als mogelijk moeten verkopen. Waarom spreekt daar niemand over en wél over Belfius?', vraagt Peeters. Volgens hem zijn er na de zomer nog mogelijkheden om naar de beurs te trekken. 'Belfius doet het goed en er is geen hoogdringendheid om te verkopen. Na de zomer hebben we nog alle tijd'.