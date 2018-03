Paul Donovan (UBS Wealth Management): 'Obligaties opkopen is een noodmaatregel. En vandaag is er geen noodsituatie'

"De Duitsers zullen Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), in september opsluiten in de kamer, tot hij ermee akkoord gaat te stoppen met het opkopen van obligaties." Paul Donovan zegt het met een kwinkslag, maar hij is ongemeen hard in zijn analyse. Aangezien de economie sterk is, snapt hij niet waarom de ECB al niet veel langer is gestopt met haar crisisbeleid. In 2015 schreef Donovan, de hoofdeconoom van de Zwitserse vermogensbeheerder UBS Wealth Management, The Truth About Inflation, een boek waarin hij haarfijn analyseerde waarom het concept inflatie zo verkeerd wordt begrepen.

...